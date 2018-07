Dans les coulisses du domaine de Chevetogne: Carine, guide, nous mène dans les entrailles du château

Les coulisses des vacances c'est tout l'été sur Bel RTL. Cette semaine on vous emmène au Domaine de Chevetogne en Province de Namur et plus exactement dans les entrailles du château. C'est là que Carine Hubaille accueille les visiteurs pour un parcours à travers les romans et les personnages de la littérature. Olivier Patzlet l'a rencontrée.

Ce vendredi, direction le domaine de Chevetogne en province de Namur, et plus exactement dans les entrailles du château. Carine Hubaille y accueille le public.

Le château a été construit en 1868 à l'époque où le domaine était encore privé. Aujourd'hui, tout a été entièrement refait.

"C'était tout l'intérêt puisque avant cela, le château était déjà occupé au niveau du rez-de-chaussée pour des salles de réunion ainsi que des bureaux administratifs au premier étage. Mais les combles n'étaient jamais utilisés et les sous-sols ne l'étaient que sur des événements. Ça permet de pouvoir occuper l'espace à 100%", explique la guide.





"À chacun, son interprétation"



Les travaux ont permis de mettre en avant une partie tout à fait surprenante. "C'est une incroyable découverte que nous avons faite en 2012 lors de ces travaux de réaménagent. Un ascenseur devait normalement être placé ici et au moment de creuser pour les fondations, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des petits squelettes devant nous. Ça a été le grand mystère que de comprendre ce qu'étaient ces petits êtres", raconte Carine Hubaille.

Selon la légende, il pourrait s'agir de nutons, petite créature du folklore et des croyances populaires des Ardennes françaises et de la Belgique.

"Je pense qu'à chacun, son interprétation. Le rêve est là pour tout le monde et c'est tout l'intérêt aussi de ces visites. C'est de pousser à l'imagination et ne pas briser des rêves", nous raconte la guide.





"On remet en avant les livres"



Cultiver le mystère, entretenir l'imaginaire. C'est tout le sens du musée qui transporte petits et grands à travers un univers magique, richement décoré. "C'est toute la volonté des centres d'interprétation. C'est de suscite la curiosité du visiteur, l'interpeller et l'amener à s'interroger", éclaire Carine Hubaille.

Le visiteur traverse le temps et voyage parmi les héros de romans. Une façon très nette de l'amener à la lecture. "On remet en avant les livres, la littérature d'hier et celle d'aujourd'hui puisque l'espace se veut intergénérationnel", conclut la guide.