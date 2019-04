De gros travaux commencent à Dinant, de nombreuses rues inaccessibles au trafic: les commerçants veulent garder le sourire

Un vaste chantier de réfection des voiries a débuté à Dinant. Il devrait durer 30 jours et concerne un grand nombre de zones dans la ville qui seront inaccessibles au trafic automobile. Néanmoins, les commerçants resteront ouverts et l'annoncent notamment via une vidéo montrant chacun d'entre eux (voir plus bas). Le comité des commerçants du quartier Saint-Nicolas voulait garder le sourire avec pour preuve cette photo publiée sur Facebook.

Le travail se fera en double pause, c’est-à-dire de 6h à 22h, 7j/7 et jours fériés (de 7h à 16h le week-end), peut-on lire sur le site créé spécialement pour informer sur les travaux. Les délais de chantier sont comptés en jours calendrier et pas en jours ouvrables; cependant, divers facteurs tels que les conditions météorologiques et la nature du sol n’offrent aucune garantie de respect des délais estimés, précise-t-on.

Les travaux seront découpés en cinq zones distinctes:

Zone A : Rue Grande, du Pied de la Montagne de la Croix à la Rue Le Boulangé (650 m)

Zone B : Rue Grande – De la Rue Le Boulangé à la Place Reine Astrid (80m)

Zone C : Rue Daoust et Léopold (530 m)

Zone D : De la Rue Huybrechts au Rempart d’Albeau

Zone E : Du Rempart d’Albeau au Boulevard des Souverains