Déploiement de pompiers et de policiers à la Citadelle de Namur: "Nous soupçonnons un glissement de terrain"

"Il y a la police et les pompiers à la Citadelle de Namur. Il y a un balisage. Que se passe-t-il?", s'interroge Michaël via notre bouton orange Alertez-nous. Contacté par nos soins, un agent du Codis (centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) nous indique qu'un glissement de terrain est peut-être en cours. Des analyses sont actuellement effectuées.

"Nous soupçonnons un glissement de terrain. Des pompiers et la police sont sur place", nous indique-t-on. Un expert a été dépêché sur place afin d'évaluer si des habitations doivent être évacuées. A l'heure actuelle, il ne s'agit que de doutes, des vérifications sont en cours.