Un glissement de terrain a eu lieu à la Citadelle de Namur: "On examine quel est le risque potentiel", nous indique Maxime Prévot

"Il y a la police et les pompiers à la Citadelle de Namur. Il y a un balisage. Que se passe-t-il?", s'interroge Michaël via notre bouton orange Alertez-nous.

"Nous soupçonnons un glissement de terrain. Des pompiers et la police sont sur place", nous a indiqué un agent du Codis (centre opérationnel départemental d’incendie et de secours). Un expert a été dépêché sur place afin d'évaluer si des habitations doivent être évacuées.

Le bourgmestre Maxime Prévot nous a confirmé qu'un glissement de terrain avait eu lieu. "Il y a un éboulement de terrain qui a eu lieu. On est en train d'examiner quel est le risque potentiel que le glissement de terrain se poursuive et soit plus conséquent dès lors qu'il y a des habitations en contrebas. On ne néglige aucun risque d'autant qu'il semblerait que dans l'éboulement, on ait repéré une tente. On veut évacuer le risque qu'il s'agisse d'une tente hébergeant un SDF par exemple et s'assurer que personne ne se trouve dans l'éboulis", nous indique-t-il. Il semblerait que cet éboulement soit survenu il y a quelques jours mais qu'il ait été remarqué ce samedi.

A l'heure actuelle, on ignore encore l'origine de cet éboulement. Le bourgmestre nous indique que la zone n'était pas soumise à des travaux. "Rien ne semblait présager qu'un éboulement puisse avoir lieu", nous précise-t-il.