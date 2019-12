Des déjections de rats retrouvés dans la cuisine d'une école à Dinant

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a fait fermer la cuisine d'un établissement scolaire en province de Namur après y avoir constaté "la présence manifeste de rongeurs" lors d'un contrôle, indique-t-elle jeudi. Dans la Dernière Heure, le directeur de l'établissement concerné, le collège de Bellevue à Dinant, indique que c'est l'école qui a elle-même contacté l'Afsca dès la découverte du problème.





L'Afsca s'est rendue à deux reprises dans le courant de la 2e quinzaine de septembre dans cette école pour inspecter les locaux où étaient préparés et servis les repas destinés aux élèves. "La présence de rats et de leurs déjections témoigne d'une gestion non adéquate des principes de base de sécurité alimentaire et fait partie des infractions les plus graves justifiant des mesures strictes", estime l'Afsca, précisant fermer temporairement ces locaux pour protéger les élèves de la leptospirose.

Un premier recontrôle a déjà permis d'autoriser une distribution de repas, qui est gérée par une firme externe, et l'Afsca recontrôlera les locaux de préparation dans le courant du mois d'octobre. "Si tout est fait pour garantir la protection et la sécurité alimentaire des enfants, l'école pourra alors à nouveau préparer les repas sur place." Outre la remise en ordre complète, l'Agence a exigé de l'établissement un plan d'action complet de lutte contre les nuisibles.