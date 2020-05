Dès demain, vous pourrez descendre la Lesse en kayak

La descente de la Lesse en kayak, jusqu'à présent interdite depuis le début du confinement, sera à nouveau autorisée sous certaines conditions à partir du jeudi 21 mai, a indiqué le gérant de Dinant Evasion Olivier Pitance.



Seule la petite descente de 12 km sera autorisée et uniquement réservée aux personnes habitants sous le même toit, sur réservation via le site internet. Le port du masque sera par ailleurs obligatoire dans toutes les infrastructures et du gel hydroalcoolique sera disponible sur place, ainsi que des masques qui seront mis en vente. Durant la descente de la Lesse, les arrêts en cours de parcours sont interdits, tout comme les rassemblements de kayaks. L'échange de matériel est quant à lui interdit. Rester sur place après l'activité sera également proscrit. S'il a confirmé la réouverture du petit tronçon, le gérant de Dinant Evasion n'a pas souhaité faire plus de commentaires à ce stade.