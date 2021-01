Cette pharmacie de Somme-Leuze en région namuroise propose un dépistage gratuit du diabète, en seulement deux minutes.

"L'appareil, c'est 4 électrodes métalliques sur lequel le patient va poser la paume de ses mains et la plante de ses pieds", explique Sarah Bayet, pharmacienne en charge du projet. "L'appareil va ensuite réaliser une série de mesure permettant d'évaluer la dégénérescence des fibres nerveuses au niveau des extrémités", précise-t-elle.

Et en 2 minutes seulement, les résultats sortent. Et on ne sent presque rien, comme l'atteste un patient qui vient de se faire dépister: "De très légers fourmillements dans les mains mais c'est vraiment minuscule. C'est a peine si on le sent."

Un appareil intéressant pour les diabétiques qui s'ignorent, ils seraient 1 sur 3 actuellement. Mais aussi pour les cas confirmés qui voudraient avoir un suivi. Le test du Sudoscan gratuit peut s'effectuer à n'importe quel moment de la journée, sur rendez-vous.

