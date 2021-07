Dinant ravagée à son tour par les inondations

Hier soir de nouvelles pluies intenses ont frappé notre pays. Les provinces de Namur et du Brabant Wallon ont été les plus touchées mais c'est du côté de Dinant que les dégâts sont les plus impressionnants.

Plusieurs rues de Dinant ont été transformées en torrent de boue suites aux pluies hier soir. Les dégâts matériels sont importants mais heureusement aucune victime humaine n'est à déplorer.

"Ça a été tellement vite, tellement violent" explique le bourgmestre de la ville à notre journaliste. "On ne s'y attendait pas" confie une dame. Les regards des personnes interrogées en disent long sur la détresse et la stupeur qui les habite depuis hier soir.

Dinant avait été relativement épargnée lors des inondations de la semaine dernière mais cette fois-ci, les habitants ont vu des torrents d'eau dévaler en emportant tout sur leur passage.

C'est la rive gauche de la ville qui est principalement touchée. Les autorités ont craint une fuite de gaz, sans pour autant faire évacuer les habitants. Les médias sont priés de quitter la zone et les témoignages que livrent les témoins est édifiant. "Sur 10 mètres de façade il y a un trou de deux mètres. Il n'y a plus de trottoir, il n'y a plus rien" raconte un homme. "Ce qui m'a le plus impressionné c'est de voir le bas de la chaussée arraché" rapporte un autre.

Une image impressionne particulièrement, un énorme tas de voitures qui se sont retrouvées sur un passage à niveau. "C'était impressionnant quand on a vu le tas de voiture qui est arrivé" raconte ne riveraine, "on s'est dit qu'elles allaient arriver jusqu'ici mais elles sont restées coincées là-bas. Elles nageaient les voitures."

Heureusement, les dégâts ne sont que matériel. Aucune victime n'est à déplorer.