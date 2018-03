Des habitants de Jambes privés d'eau suite à une importante fuite: "Je n'aurai pas d'eau chaude pour pouvoir prendre une douche"

Une importante fuite perturbe une partie du réseau de distribution d'eau à Jambes (Namur), indique jeudi matin la Société wallonne des eaux (SWDE). Les recherches pour identifier l'origine de la fuite ont été jusqu'ici infructueuses. Les perturbations risquent de se prolonger jusqu'en fin d'après-midi, prévient la société en charge de la production et de la distribution d'eau en Région wallonne.

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé que vous n'aviez plus accès à l'eau depuis ce mercredi soir à Jambes. "J'habite à Jambes et je n'ai plus d'eau depuis hier soir. Je n'aurai même pas d'eau chaude pour pouvoir prendre une bonne douche ce matin", indique notamment Maureen qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous.

Les habitants des entités d'Andoy, Wierde, Erpent, Natoye et des hauteurs de Jambes (au-delà de la voie de chemin de fer) risquent fort bien de se retrouver sans eau jeudi matin.

Une importante fuite perturbe l'alimentation de plusieurs réservoirs du réseau de distribution, précise la SWDE, qui n'a pas encore trouvé l'origine de cette perte d'eau. Les perturbations risquent de se prolonger jusqu'en fin d'après-midi car, une fois la fuite repérée, les réparations prendront plusieurs heures, prévient la société.

"La SWDE et la Ville de Namur se coordonnent pour assurer durant la journée des distributions de berlingots", précise le communiqué.