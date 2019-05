Des habitants de Profondeville vivent sans eau potable depuis 4 jours: c'est le règne de la débrouille

Ils ont été privés d'eau potable durant 4 jours. 1500 ménages étaient concernés, les habitants d'Arbre et de Lève dans l'entité de Profondeville. Finalement, le problème a été résolu ce midi. Mais cela pose quand même question. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des soucis dans la région.

Une casserole et quelques litres d’eau. Philippe accomplit ce geste plusieurs fois par jour depuis le début de la semaine à Profondeville. Comme la plupart des habitants, il a reçu un avis de la SWDE et depuis il prend ses précautions. "L’avis explique qu’ils ont trouvé une petite bactérie pas très méchante. Par précaution mieux vaut ne pas la boire et la faire bouillir avant pour l’usage alimentaire." Le dispositif n’est pas très contraignant pour le retraité et son épouse qui habitent de l’autre côté de la rue de la citerne mise en place. A quelques kilomètres, devant l’ancienne maison communale de Lesve, deux citernes ont été installées. Chacun se débrouille comme il peut. "Le plus ennuyant, c’est qu’on ne sait pas quand l’eau redeviendra potable. On nous a dit pour vendredi. Nous verrons demain."





"Une distribution parfois désordonnée"



Arbre en février, Lustin au mois de mars. Ce n’est pas le premier incident du genre dans la région depuis le début de l’année. Du côté de la commune, on a du mal à cacher son agacement. Bernard Dubuisson, premier échevin à Profondeville, indique: "On annonce une résolution de fond pour la fin du mois de juin. On retrouve des problèmes liés à l’information des personnes et à la distribution, parfois désordonnée." A l’origine du problème cette fois-ci, le niveau de chlore, trop faible. Mais depuis ce jeudi midi, tout est entré dans l’ordre. Un nouvel avis sera distribué aux habitants des deux villages, Arbre et Lesve, dans les heures qui viennent.