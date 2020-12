Des ours en peluche envahissent la commune d'Andenne: cette initiative qui redonne le sourire

Invasion d'ours à Andenne. Des grandes peluches d'1m20 ont investi les vitrines des commerces du centre-ville et des villages. Une initiative de la Ville, inspirée d'un quartier parisien. L'ours étant l'emblème de la Cité, ça tombe à pic. L'objectif est d'égayer les fêtes de fin d'année et d'apporter un peu de légèreté en cette période morose.

Plus de 125 ours ont été distribués gratuitement aux commerçants qui en ont fait la demande : on en retrouve ainsi dans la vitrine d'une boucherie, d'un magasin de jouets, d'optique, d'une boulangerie mais aussi dans la vitrine de restaurants. Seule condition : que l'ours ne soit pas simplement déposé dans la vitrine, il doit être mis en situation par rapport à l'activité du commerçant.

L'ours restera en vitrine durant toute la périodes des fêtes, jusqu'au 15 janvier. Les commerçants pourront le ressortir à d'autres moments de l'année, comme la Saint-Valentin ou le carnaval.

Il s'agit de créer du lien entre le patrimoine folklorique et affectif des citoyens de la Cité des Ours et les activités des commerçants. L'ours, si cher aux yeux des Andennais, valorise ici leur savoir-faire. La Ville a financé l'achat des peluches : 10.000 euros, en tout.

