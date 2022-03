Des pompiers wallons participent à une compétition à Los Angeles: "Ca va nous servir pour les interventions"

Les pompiers d'intervention en milieu périlleux des zones Val de Sambre et Namur Andenne Gembloux Eghezée ont participé la semaine dernière à une compétition internationale de sauvetage sur corde, aux Etats-Unis. La compétition permet aux participants de partager leurs expériences.



"On s'échange énormément de techniques différentes car selon les pays il y a des techniques et du matériel différent. Ça va nous servir, car tout ce qu'on fait pour être plus efficace pour les compétitions va nous servir pour les interventions, car c'est la même chose", explique François Swerts, pompier volontaire au sein de la zone Val de Sambre.



La compétition se déroulait les 23-24 et 25 mars à Los Angeles. 12 équipes au total, venues du monde entier.

Les Belges sont arrivés 5e et 7e.