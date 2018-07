Deux jeunes mortellement fauchés par une voiture à Fosses-la-Ville : les scooters ont été projetés à une centaine de mètres

Accident dramatique à Fosse-la-Ville. Sur la N98, une voiture a percuté deux scooters mercredi soir. Deux jeunes de 16 et 22 ans ont perdu la vie. Deux autres sont grièvement blessés. L'alcool ne serait pas en cause.

Deux jeunes, l'un né en 1996 et l'autre en 2002, ont perdu la vie mercredi soir dans un accident de la route à Bambois (Fosses-la-Ville) impliquant une voiture et deux scooters, a rapporté le parquet de Namur. Deux autres personnes sont, quant à elles, légèrement blessées.



Vers 23h00, une voiture a percuté deux scooters, par l'arrière car ils circulaient dans le même sens. Le choc est très violent, comme en témoignent nos images. Il ne reste pratiquement plus rien des scooters, projetés à une centaine de mètres, tandis que la voiture, une berline de marque BMW, a perdu une roue...

Les deux passagers du premier cyclomoteur ont été tués tandis que les deux personnes à bord du deuxième scooter sont légèrement blessées."Le bilan est très lourd", a confirmé Gaëtan de Bilderling, bourgmestre.

Les tests effectués sur le conducteur de la voiture n'ont pas révélé de trace d'alcool. D'après les premiers éléments de l'enquête, il ne les a pas vus.

Un expert a été désigné afin de déterminer les causes de l'accident. L'endroit est en réalité très dangereux. De nombreux accidents sont constatés dans la zone, nous a confié la police. La vitesse est souvent la cause sur cette N98, qui passe de 4 à 2 bandes à l'endroit de l'accident. L'éclairage, de plus, est réduit. Les usagers faibles sont donc en danger la nuit dans cette zone.