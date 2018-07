Deux jeunes perdent la vie dans un accident de la route à Fosses-la-ville

Deux jeunes, l'un né en 1996 et l'autre en 2002, ont perdu la vie mercredi soir dans un accident de la route à Bambois (Fosses-la-ville) impliquant une voiture et deux scooters, a rapporté le parquet de Namur. Deux autres personnes sont, quant à elles, légèrement blessées.



Vers 23h00, une voiture a percuté deux scooters. Les deux passagers du premier cyclomoteur ont été tués tandis que les deux personnes à bord du deuxième scooter sont légèrement blessées. Les tests effectués sur le conducteur de la voiture n'ont pas révélé de trace d'alcool. Un expert a été désigné afin de déterminer les causes de l'accident.