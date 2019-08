Deux nouvelles arrestations après la bagarre mortelle au bal aux lampions de Rochefort

Deux personnes ont été interpellées dans le cadre de la bagarre qui a éclaté entre plusieurs personnes, dans la nuit du 10 au 11 août dernier, au bal aux lampions de Rochefort, a indiqué vendredi le parquet. Un homme de 38 ans, originaire de Nassogne, est décédé à la suite de cette bagarre.



Les deux individus interpellés comparaîtront lundi après-midi et mardi matin devant la chambre du conseil de Namur. Un troisième suspect, né en 1987 et originaire de la région rochefortoise, a quant à lui déjà comparu ce vendredi devant la chambre du conseil de Namur, qui devait prolonger, ou non, sa détention préventive. "Nous n'aurons les résultats de l'ordonnance que lundi matin", a indiqué le procureur du Roi Vincent Macq. "Nous solliciterons une modification du chef d'inculpation en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Mais il faudra néanmoins s'assurer dans le cadre de l'enquête que les coups n'ont pas été donnés pour le tuer. À ce stade, il n'y a pas d'élément en ce sens." Dans la nuit du 10 au 11 août, la victime a été passée à tabac par plusieurs personnes. Le trentenaire avait été emmené dans un état critique au CHU UCL Dinant Godinne et placé en soins intensifs, où il était dans le coma.