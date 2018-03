Deux villages paisibles du Namurois victimes de vols de panneaux de signalisation: déjà 200 dérobés

Deux villages paisibles du Namurois sont victimes de vols pas comme les autres. À Ohey et La Bruyère, plusieurs panneaux de signalisation ont disparu. La police travaille sur plusieurs pistes pour expliquer ces vols, notamment celle d'un petit trafic de métaux selon le quotidien L'Avenir Namur.

L'aluminium utilisé dans ces panneaux est particulièrement recherché. Panneaux, radars, barrières, lampes de chantier, cela fait plus d'un an que la commune d'Ohey est victime de ces voleurs qui ont un modus operandi bien rôdé.

"On constate qu'il y a un premier passage où on dépend le panneau et on le pose par terre. Quelques temps après, une seconde équipe, ou la même équipe, je n'en sais rien, repasse et l'emporte", décrit Christophe Gilon, le bourgmestre.

Au total, près de 200 panneaux ont disparu. Alors il faut les remplacer, mais ça coûte très cher. "Le préjudice est estimé pour l'instant aux environs de 15.000 euros donc c'est quand même important. On est dans le secteur public, donc il faut du temps pour renouveler le marché afin de les remplacer et on arrive pas à suivre", explique le maïeur.

Le trafic de métaux se déroule à l'échelle local puisque la commune voisine, La Bruyère, est également touchée.

Il y a quelques années, ces panneaux avaient servi à fabriquer des tables de pique-nique.