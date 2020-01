Dinant: les vendeurs d'un fleuriste mettent en fuite trois voleurs

Une tentative de braquage a été commise samedi vers 11h00 chez un fleuriste de Dinant, a indiqué le parquet de Namur. Trois individus, à savoir deux hommes nés en 1988 et 1997 et une femme née en 1975, ont fait irruption encagoulés et gantés dans le commerce.

Le personnel ne s'est cependant pas laissé faire et ils ont mis en fuite les malfrats. Plusieurs témoins ont pu décrire le véhicule utilisé aux forces de l'ordre. La police a réussi à intercepter le véhicule une grosse demi-heure après les faits.

Les objets utilisés pour commettre la tentative de braquage, à savoir la cagoule et les gants, ont été retrouvés dans la voiture. "Ils ont utilisé une arme à feu mais, à ce stade, nous ne savons pas si elle était factice ou pas", rapporte le parquet de Namur.

Les trois individus ont été privés de liberté et doivent être déférés devant un juge d'instruction. Ils sont déjà connus de la justice pour des faits similaires.