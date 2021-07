Dinant se réveille défigurée après un week-end d'inondations: des habitants redoutent les pluies annoncées aujourd'hui

"Certains habitants de la rue de Philippeville sont à présent réveillés, encore fatigués de la journée d'hier", commente notre journaliste Sébastien De Bock, dans les rues de Dinant. Ce matin, après les inondations fulgurantes de ce samedi, notre journaliste constate que des nombreux objets de la vie des dinantais sont exposés sur les trottoirs : des frigos, des meubles, des jouets, tous abîmés par les eaux.

Géneviève vit à Dinant depuis 1975. "On va continuer à nettoyer", raconte-t-elle. "On a bien nettoyé hier, mais la boue remonte encore. Il faut que ça continue."

Cette habitante a pu compter sur la solidarité de bénévoles venus de différents coins du pays. "Il y a une bonne volonté, c'est certain", ajoute-t-elle. Elle espère que la météo sera favorable. "On croise les doigts. Et on aimerait vraiment avoir des explications sur ce qui s'est passé."

Certaines routes ont été détruites, et des trous béants les rendent impraticables. Sur place, Marine, une habitante. Elle n'a pas été touchée directement par les inondations, mais a aujourd'hui du mal à fermer l'oeil la nuit. "On n'a jamais vu ça de notre vie", affirme-t-elle. "Ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux pour toutes les personnes sinistrées."

© RTL INFO

Sur le parking de la gare, des dizaines de carcasses de voiture abandonnées sont alignés, charriées par les torrents de boue. Les inondations n'ont fait aucune victime, mais 4 personnes sont tout de même à l'hôpital.



© RTL INFO

Les travaux de nettoyage vont se poursuivre aujourd'hui, probablement sous la pluie. En effet, de nouvelles précipitations sont attendues dans la journée.