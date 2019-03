Dinant: un homme interpellé pour avoir voulu casser les vitres d'un train

Un homme a été interpellé, lundi après-midi, alors qu'il se trouvait dans un train à proximité de Dinant. Il y faisait un esclandre et a voulu briser les vitres du wagon dans lequel il se trouvait, a indiqué le parquet de Namur.

Les policiers de la zone Haute-Meuse, alertés par le chef de train, sont intervenus pour interpeller l'individu qui était en état d'ivresse. L'homme s'est rebellé et a tenté de leur porter des coups. Un policier a été blessé alors qu'il tentait de menotter l'homme.L'auteur des faits a été privé de liberté vers 13h45 et sera auditionné ultérieurement, lorsqu'il ne sera plus en état d'ivresse.