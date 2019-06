Dramatique accident sur la N99 à Olloy-sur-Viroin: la mère de famille toujours dans un état grave

Samedi soir, un accident survenu sur la N99 a tué 2 personnes. Une maman et ses deux enfants sont toujours hospitalisés.

C'est samedi peu avant 18 heures que l'accident s'est produit sur la N99 à Olloy-sur-Viroin, en province de Namur. Les deux conducteurs, Marie-Ange Manise (60 ans) et François Kips (66 ans) sont décédés sur le coup. Le conducteur du taxi social avait à son bord une femme et ses deux enfants, âgés de 5 et 8 ans.

Les plus jeunes ont été conduits dans un hôpital carolo où ils sont toujours soignés pour plusieurs fractures. Quant à la mère de famille, elle a été transportée au Centre de Santé des Fagnes, à Chimay. Elle se trouve actuellement aux soins intensifs, nous apprend Sud presse.

L'une des victimes de ce terrible accident, Marie-Ange, était très appréciée dans sa commune à Viroinval. Quant à l'autre conducteur, François, il laisse derrière lui deux enfants, dont un adolescent d'une quinzaine d'années.

Ils sont tous les deux décédés sur cette route, la N99 entre Couvin et Chimay, réputée comme très dangereuse.