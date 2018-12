Échevine de la transition écologique à Namur, Charlotte Mouget veut agir MAINTENANT

À Namur ce soir, trois nouvelles échevines prêteront serment. Parmi elles, Charlotte Mouget qui endosse le rôle d'échevine de la transition écologique. Un terme neuf et encore un peu flou. Pour elle, le message est clair: il faut agir maintenant avec des actions concrètes pour laisser une terre habitable aux futures générations.

Charlotte Mouget a 37 ans et vit à Malonne en province de Namur. C’est elle qui va remplir la fonction d’échevine de la transition écologique. Elle n’est pas nouvelle en politique puisqu’elle était sur la liste régionale en 2009. "J’ai commencé ma carrière politique en tant que militante il y a 20 ans, et depuis 10 ans je travaille pour porter les valeurs de l’écologie politique." Elle a notamment travaillé pour Emilie Hoyos au Parlement wallon.

Pourtant ce poste d’échevin de la transition écologique est assez vague. Elle l’a expliqué à Sarah Yernaux: "Les citoyens nous ont envoyés un message très clair. Si on continue à vivre comme ça sans remettre en question nos manières de produire, de consommer, de se déplacer, on va droit dans le mur. Ça c’est le constat. La transition écologique, c’est une réflexion globale qui vise à permettre d’apporter une réponse multiple à ces différents enjeux avec des actions concrètes en termes de logement, d’agriculture, d’environnement, de mobilité ou de gestion des sols. Bref, la transition écologique, c’est mettre les conditions en place MAINTENANT pour laisser une terre habitable à nos enfants et leur offrir un avenir désirable."

Et si le terme de transition écologique est neuf, les mesures pour notre planète ne le sont pas. Charlotte Mouget est prête à reprendre le flambeau de ces prédécesseurs.