Tihange 3 de retour dès janvier au lieu de mars

Le retour du réacteur Tihange 3 sur le réseau est estimé au 7 janvier, au lieu du 2 mars initialement prévu, a indiqué lundi Electrabel après avoir reçu le feu vert de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) pour le rédémarrage de Tihange 3.



Avec le retour de Tihange 3 et Doel 4 (le 31 décembre selon l'estimation actuelle), en sus de Doel 3 et Tihange 1 actuellement en fonctionnement, ce seront donc 4.000 MW de capacités nucléaires locales qui seront de nouveau sur le réseau pour l'hiver, conformément aux engagements d'Electrabel, souligne le fournisseur d'énergie. Depuis septembre, Electrabel avait pris des mesures exceptionnelles pour dégager 1.273 MW additionnels: redémarrage de la centrale au gaz de Vilvorde à l'arrêt depuis 2014 (255 MW), maximisation de l'efficacité du parc thermique (+100 MW), l'installation d'unités mobiles complémentaires sur différents sites (+418 MW) et la gestion de la demande chez des clients industriels (+ 500 MW).