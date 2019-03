Émoi à Philippeville: des élèves disent avoir été victimes de tentatives d'enlèvement, les écoles prennent des mesures

L'inquiétude se répand à Philippeville. Il y a quelques semaines, un jeune adolescent affirmait avoir été la cible d'une tentative d'enlèvement. Ce mardi, c'est une jeune fille de 12 ans qui témoignage. "Elle a raconté qu'une voiture était stationnée le long du mur de l'école, et que lorsqu'elle est passée devant, la voiture s'est mise en marche, l'a dépassée et lui a coupé la route", raconte sa maman à nos confrères de la DH. "Ma fille a crié, puis a fait demi-tour pour rentrer à l'école comme elle était encore tout près".



D'après les récits des adolescents ciblés, le mode opératoire serait similaire: une voiture immatriculée en France guette le passage d'un ou d'une élève et tente de l'intercepter.



Les écoles fréquentées par les élèves, l'Institut Notre-Dame et l'Athénée royal, ont été rapidement prévenues. L'IND a demandé à ses éducateurs de passer dans les classes pour informer les élèves et leur donner quelques conseils en matière de sécurité.



Les deux établissements ont pris des mesures: sorties anticipées interdites et projet d'installation de caméras.



Quant à la police, elle poursuit son enquête pour récolter les témoignages.