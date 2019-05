En faillite, une résidence-services désertée par ses travailleurs à Cerfontaine: "Les résidents sont les dindons de la farce"

Les pensionnaires d'une résidence-services pour personnes âgées doivent se débrouiller depuis des semaines à Cerfontaine. L'entreprise est en faillite et il n'y a plus aucun travailleur.

Depuis 8 mois, Eric est résident dans une résidence-services pour personnes âgées située à Cerfontaine, dans la province de Namur. A son arrivée, il y avait un service traiteur, une camionnette pour les emmener faire leurs courses ainsi que quatre aides-soignantes.

Aujourd'hui, il n'y a plus personne, l'heure est à la débrouille. "C'est terrible, c'est dur à vivre au quotidien. Déjà que je ne suis pas valide complètement. Il y a des jours où c'est difficile", confie Eric.

La société propriétaire a en effet déposé le bilan et tous les locaux sont désormais vides. Résident depuis 3 ans, Pierre fait visiter les lieux avec beaucoup de tristesse. "Ici cette cuisine n'est plus utilisée depuis 5 mois, c'est vraiment triste de voir une cuisine abandonnée comme ça", regrette le retraité.





"Je me coupe en quatre pour eux"

Il y a un an, il est devenu concierge sur demande de la direction, et puis tout s'est enchaîné. Aujourd'hui, il s'occupe de tout. "Je fais surtout ça pour mes résidents. Ils n'ont pas mérité ça et je me coupe en quatre pour eux. Ce sont les dindons de la farce dans cette histoire. Moi ce que je veux c'est que tous les résidents soient contents", témoigne Pierre. Pour les besoins plus spécifiques, les résidents font appel à des services extérieurs.

Certains des pensionnaires ont décidé de quitter les lieux, d'autres espèrent voir un repreneur rapidement.