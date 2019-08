ENCORE un vol de câbles, entre Gembloux et Namur: circulation ferroviaire interrompue jusqu'à... midi

"Vol de câbles, de nouveau entre Gembloux et Namur. Train à l’arrêt en pleine campagne. Et on nous annonce 40 minutes de retard", nous annonçait Fabrice, à l'aube via le bouton orange Alertez-nous. Le délit signalé par l'alerteur est survenu aux environs de Rhisnes et entraîne une interruption de la circulation ferroviaire dans les deux sens entre Gembloux et Namur. Malheureusement pour Fabrice, le trafic normal ne devrait pas reprendre avant... midi selon Infrabel, le gestionnaire du réseau. Les grandes liaisons (Bruxelles> Luxembourg) sont déviée par Jemeppe-sur-Meuse (+20 min de trajet). Les autres liaisons sont limitées (à hauteur de Gembloux et de Namur). Des bus navette sont mis en place.

Un vol de câbles s'est produit il y a une semaine déjà aux alentours de Chastres dans le Brabant wallon. Les vols de câbles en cuivre sont en recrudescence sur le réseau ferroviaire. Depuis le début de l'année 2019, on dénombre plus de 100 vols.