Namur: "Et toi, comment te rends-tu à l'école?" "En téléphérique!"

Le téléphérique est-il utile pour se rendre au travail ou à l’école ? Le premier septembre, les horaires ont été étendus. L'ouverture des cabines a été élargie de 7h à 18h30 et un abonnement spécial a été mis en vente pour les travailleurs et écoliers. Un mois plus tard, quel bilan peut-on tirer?

La ville enregistre environ 110 abonnements en plus de quelques tickets simples. C'est un début prometteur même si l'objectif serait d'atteindre le millier d'abonnements pour ce type de mobilité.

De nombreux écoliers empruntent le téléphérique comme moyen de transport. C'était l'un des objectifs.

La Ville de Namur va donc encore communiquer sur ce moyen de transport pour encourager les Namurois et les autres à prendre le téléphérique. Les usagers estiment qu'emprunter le téléphérique, permet d'éviter de perdre du temps en centre-ville. C'est aussi sympa comme vue pour aller travailler.