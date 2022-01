Ethan, 7 ans, est atteint d'une leucémie: une tirelire de solidarité pour aider ses parents a été volée à Rochefort

Ethan est âgé de sept ans et le jour de Noël, les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie. Afin d'aider dans les frais à venir, la tante du petit garçon organise une collecte de fond en déposant des tirelires dans certains magasins de la région de Rochefort.

Malheureusement, alors que les tirelires étaient accompagnées d'une lettre expliquant la situation d'Ethan, l'une d'entre elle a été volée.

"Les tirelires sont disposées près des bancontacts, par facilité mais donc à la portée de tout le monde", détaille la tante à l'origine de l'initiative. "Malheureusement, une des trois [tirelires] a disparu", regrette-t-elle.

Cet argent dérobé devait servir à aider les parents d'Ethan à assumer les frais médicaux et l'achat de matériel indispensable pour leur enfant. "Tout ce qui est matelas, linge de lit, coussins et couvertures anti-allergique et anti-bactérien", détaille la maman d'Ethan qui ajoute " avoir besoin d'aide pour désinfecter sa chambre au moins une fois par semaine."

Ethan est actuellement dans une chambre d'isolement d'un hôpital bruxellois.