Evasion à la prison de Namur: sans surveillance, le détenu a profité de la porte ouverte par un visiteur…

D'après nos informations, Christian Lefevre, 39 ans, allait pourtant être libéré en 2020.

On vous l'apprenait mardi: un détenu s'est évadé de la prison de Namur vers 08h30. Il s'agit de Christian Lefevre, 39 ans, qui officiellement s'est soustrait à la vigilance de plusieurs agents de l'établissement situé Place Abbé Joseph André.

D'après nos informations, dont certaines sont confirmées par le parquet de Namur, le détenu nettoyait le hall d'entrée, sans surveillance particulière, lorsqu'un visiteur est entré. Christian Lefevre en aurait alors profité pour s'échapper par la porte ouverte par le visiteur.

Le parquet s'interroge: était-il raisonnable de l'assigner à cette tâche alors qu'il avait eu des soucis lors de précédents congés pénitentiaires (il lui est arrivé de ne pas rentrer) ?

Plus étonnant: toujours d'après nos informations, ce détenu, condamné à 5 ans de prison pour vol avec violence, allait être libéré en septembre 2020. Par le passé, il avait déjà été condamné pour vols et coups et blessures.

Des recherches sont actuellement menées par la police judiciaire fédérale, un avis de recherche a été lancé.