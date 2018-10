Face à une vague de cambriolages, les night shops namurois renforcent leur sécurité: "Les voleurs repartent souvent bredouille"

A Namur, de nombreux magasins de nuit sont victimes de braquage. Il y en a eu plusieurs dans la région. Rien que pour la ville de Namur, on en compte 11 en 2017. Le problème perdure, même si les commerçants ont fortement renforcé leur dispositif de sécurité.

"Parfois, je me demande si ce ne sont pas des personnes qui sont un peu désespérées, qui veulent venir chercher leur agent facilement, mais malheureusement, ils font face à des magasins avec une haute sécurité donc ils repartent souvent bredouille ou très peu", explique Nicolas Jodocy, propriétaire de trois magasins franchisés qui ont déjà été cambriolés.

A Namur, comme ailleurs en Wallonie, le phénomène perdure malgré des mesures de sécurité de plus en plus drastiques. En soirée, impossible de pénétrer dans le magasin sans y être autorisé. "Je regarde qui est à la porte grâce à un écran, explique Marvin Rigaux, employé dans un magasin ouvert la nuit. Je regarde s’il a un casque, une cagoule, quoique ce soit qui masque ou son visage, ou simplement si la personne a l’air agressif. Si tout va bien, j’appuie sur un bouton qui déverrouille la porte et lui permet d’entre dans le magasin."





Ils pensent être plus en sécurité



A cela s’ajoutent huit caméras haute définition. La caisse est régulièrement vidée mais certains malfaiteurs s’obstinent. Récemment, deux magasins de la franchise ont encore été visés. "On est ouvert tard, donc le fait qu’il fasse noir incite les voleurs à aller braquer ce genre de magasin. Les voleurs pensent être plus en sécurité et qu’ils se feront moins attrapés."

Un mauvais raisonnement. L’an dernier, rien qu’à Namur, 11 braquages ont été commis dans ce type de commerce. Dans plus de 90% des cas, l’auteur des faits a été identifié.