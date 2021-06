Chez Nectar and Co, on fabrique toutes sortes de produits à base de miel fourni par des apiculteurs wallons et européens. La société de Fernelmont n’a pas connu la crise. L’entreprise s’est adaptée, en développant le commerce en ligne, ce qui a dopé ses ventes de 30%. Nectar & Co emploie 6 personnes et développe des produits innovants comme la confiture à tartiner miel et fruits.