Avis aux marcheurs, cyclistes et joggeurs: de nouveaux itinéraires ont été créés à travers les villages de l’entité de Fernelmont. "Nous disposons de neuf itinéraires du nord jusqu’au Sud. Dont d’une boucle venant du nord, on peut facilement arriver au sud de la commune", déclare Didier Mahaux, conseiller mobilité de Fernelmont. "Ce sont des boucles qui varient entre 6 voire 11 km et c’est un itinéraire qui sera balisé par des panneaux directionnels prévus", ajoute-t-il.

Le balisage est prévu avant l'automne pour un budget d'une dizaine de milliers d'euros.