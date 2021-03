Floreffe: 2 ouvriers tombent d'un échafaudage situé à plus de 10 mètres de haut

Deux ouvriers sont tombés d'un échafaudage situé à plus de dix mètres de haut lundi après-midi à Sovimont, dans la commune de Floreffe, indiquent les pompiers de la zone Val de Sambre, confirmant une information de plusieurs médias. L'une des deux victimes était inconsciente lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital.



L'accident s'est produit vers 13h30 sur le chantier d'une habitation rue Maurice-Toussaint. Les ouvriers seraient tombés lorsqu'une grue a touché le mur attenant à l'échafaudage sur lequel ils se trouvaient. L'un des deux hommes avait des difficultés à respirer après l'accident. L'autre a perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital Marie Curie de Charleroi dans un état jugé critique. La police s'est rendue sur place et une enquête est ouverte par l'auditorat du travail.