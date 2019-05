Trois individus ont braqué mardi matin la station-service Total de Floreffe, indique le parquet de Namur. Les malfrats sont entrés dans l'échoppe encagoulés, gantés et armés vers 05h45. Il ont menacé verbalement les deux employés et sont finalement repartis avec des cigarettes et de l'argent. Le parquet n'est pas en mesure de préciser le montant exact du butin à ce stade. Les trois auteurs sont toujours recherchés.