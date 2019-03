A Forzée (province de Namur), un propriétaire de gîte a découvert un corps sans vie ce matin, ligoté et présentant des coups et brûlures. L'âge de cet homme n'est pas connu. Son identité n'a pas été divulguée non plus. Le parquet est descendu ce matin sur les lieux, ainsi que le légiste. L'enquête en est à ses débuts mais la piste de l'homicide est d'ores et déjà examinée.