Fruit d'une collaboration de deux ans, les élèves de l'ITN à Namur achèvent l'aménagement d'un foodtruck

Fruit d'une collaboration intense entre plusieurs sections d'enseignement, une dizaine d'élèves de la section menuiserie de l'ITN à Namur viennent de terminer l'aménagement d'un camion en foodtruck. Ils y ont installé des meubles sur mesure et en ont fait un point de vente idéal pour leurs camarades de boulangerie. Dès septembre, ceux-ci profiteront de cet espace pour vendre leurs croissants et petits pains. Le projet, étalé sur deux ans, a également réuni des élèves en soudure, en mécanique et en électricité.

La réalisation de ce foodtruck fait office de vitrine pour l'enseignement qui est pratiqué dans l'école. Les élèves de l'enseignement général ont pu le découvrir lors des portes ouvertes, organisés ce jeudi pendant les jours blancs. L'objectif était de les inviter à découvrir les différentes sections, à participer à un cours. De nombreux projets intersections sont réalisés tout au long de l'année.