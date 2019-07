Fuite de gaz en cours dans le centre-ville de Jambes: la circulation est interdite

Une importante fuite de gaz a été détectée mercredi vers 16h00 place de Wallonie à Jambes, indique la police namuroise. Un périmètre de sécurité a été établi et la circulation est interdite tant aux véhicules qu'aux piétons.



L'interdiction de circuler concerne la place de Wallonie mais s'étend aussi au carrefour entre l'avenue Jean Materne et l'avenue Gouverneur Bovesse. Les pompiers de la zone NAGE et les services d'Ores sont sur place et oeuvrent à réparer la fuite le plus rapidement possible. La police demande d'éviter le centre de Jambes. Le quartier pourrait aussi être évacué si la fuite devait perdurer, précise Pierre Bocca, chef de corps de la zone de secours NAGE. La canalisation aurait été sectionnée lors de travaux sur le réseau.



