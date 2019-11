Fusillade à Flawinne: les quatre suspects maintenus en détention

Les quatre suspects interpellés dans le cadre de la fusillade de Flawinne (Namur) du 10 novembre dernier ont été maintenus en détention préventive, mardi après-midi, après leur comparution devant la chambre du conseil de Dinant, a indiqué le parquet de Dinant. Le quatrième, père du tireur présumé, a été libéré.



Chaque avocat a plaidé mardi matin la libération de son client respectif car tous contestent les faits qui leur sont reprochés, à savoir l'assassinat de Bruno Miller, né en 1972, et la tentative d'assassinat sur sa compagne. "Mon client a toujours formellement contesté ce qu'on lui reproche. Il dit qu'il n'était pas présent sur place et qu'il n'a aucunement participé à cela d'une quelconque manière que ce soit. Il y a une enquête importante en cours et à ce stade, la présomption d'innocence prévaut", a indiqué l'avocate de l'auteur présumé des coups de feu.

Le 10 novembre dernier vers 21h00, Bruno Miller, un ferrailleur né en 1972, a été abattu de plusieurs balles à proximité de son habitation alors que sa compagne a elle aussi été touchée et grièvement blessée. Le déroulement de la fusillade reste flou mais l'hypothèse privilégiée par le parquet de Namur est celle du règlement de comptes.