Gedinne: en état de double récidive légale après 20 ans de prison, il tabasse deux hommes dont un handicapé

Le tribunal correctionnel de Dinant a accordé, mercredi, une peine de probation autonome à un homme poursuivi pour plusieurs faits de violence commis en 2016 à Gedinne. Une autre personne présente lors de l'un de ces faits a écopé d'une peine de travail de 100 heures.

Les deux prévenus s'étaient rendus au domicile d'une connaissance, dans la nuit du 29 au 30 décembre 2016, que l'un d'eux a rouée de coups. "J'avais bu et on m'a chauffé la tête en me disant que cet homme avait fait des propositions sexuelles à une gamine. Je me suis dit qu'il méritait une bonne leçon", a expliqué l'auteur des faits à l'audience.

Selon le parquet de Namur, cet homme s'est aussi saisi d'un couteau dans la cuisine et a mis un coup de coude à sa victime. Celle-ci s'est réfugiée dans la salle-de-bain où elle a à nouveau été frappée. De retour dans la cuisine, le prévenu lui a porté un nouveau coup à la gorge avec le manche du couteau avant de le menacer de mort.

En quittant les lieux, les deux individus sont partis avec une télévision.

Le principal agresseur était poursuivi pour un fait similaire commis sur une autre personne, souffrant d'un handicap, une quinzaine de jours plus tôt. Et pour avoir exhibé un couteau lors d'une intervention policière.

Né en 1966, il a déjà effectué un total de 20 ans de prison et se trouvait en état de double récidive légale. Il a néanmoins bénéficié d'une peine de probation autonome. 20 mois de prison sont prévus en cas de non-respect des conditions.