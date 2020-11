Les artistes d'un cirque sont confinés sur un parking de Gembloux depuis 8 mois. Ils n'ont donné aucune représentation depuis mars et doivent continuer à vivre sans ressources. Il y a également 60 animaux à nourrir. La situation devient donc de plus en plus critique.

La routine n'a pas changé malgré le confinement. Il faut nourrir tous les animaux trois fois par jour. "Le matin, ils ont leur foin, puis leurs graines, confie Kevin Dubois, équilibriste. Dans l'après-midi, ils ont leurs carottes. Ils sont habitués comme ça." Sans la moindre rentrée depuis 8 mois, les réserves diminuent. "Pour eux (les animaux), c'est bien. On ne roule pas, on est tranquille sur place. Mais pour nous, c'est très difficile. Il faut vraiment que des personnes qui ont du cœur viennent nous donner un petit coup de main pour le foin…"

À l'extérieur, tout est devenu désert aujourd'hui. Sans spectacle, certains ont décidé de partir chercher l'argent ailleurs. Frédéric, le cracheur de feu, est resté pour les petits travaux. Sur le parking, Floy et Jason répètent mais sans public, le cœur n'y est plus vraiment. "Mon numéro, c'est jongleur. À chaque fois que je m'entraîne, ça me manque. J'aimerais qu'on puisse recommencer notre spectacle", confie Floy Dubois.

Appel à la générosité

Le matériel n'est plus sorti des camions depuis des mois. Kevin nous ouvre les coulisses de son spectacle avec une certaine émotion. "Cela fait un peu bizarre de voir ça comme ça. C'est un peu drôle, ça n'a pas été fait pour que ça reste comme ça."

À l'approche de l'hiver, cette troupe lance un appel à la générosité pour aider tout le monde, y compris la nouvelle bouche à nourrir, le petit Rocky qui vient tout juste d'arriver.

