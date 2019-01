Gembloux: une bonbonne de gaz prend feu aux facultés agronomiques, un blessé

Une bonbonne de gaz servant à alimenter une déneigeuse a pris feu mardi matin vers 08h30 aux facultés agronomiques de Gembloux, indique Pierre Bocca, chef de corps de la zone de secours NAGE, confirmant une information des journaux L'Avenir. La personne qui manipulait la machine a été brûlée au deuxième degré aux avants-bras. Quelque 200 étudiants et professeurs ont également dû être évacués.



La bonbonne de propane s'est enflammée alors qu'un ouvrier de l'établissement voulait mettre en marche la déneigeuse, à proximité d'une réserve où sont stockées d'autres bouteilles de gaz très inflammables. Etant donné le risque d'explosion, les pompiers de la zone NAGE sont directement intervenus avec de grands moyens. Des ambulanciers ont également été appelés à titre préventif, tandis que le Plan d'Intervention Médical (PIM) était déclenché et que près de 200 personnes étaient évacuées. Le début d'incendie a finalement pu être rapidement maitrisé et tout danger était écarté lorsque les secours ont quitté les lieux, vers 09h30. Seul l'ouvrier a été blessé et rapidement pris en charge.