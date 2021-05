Didier est porté disparu à Gesves: l'avez-vous vu?

Le vendredi 14 mai 2021 entre 08h00 et 20h00, Didier COPIN, un homme âgé de 60 ans, a quitté son domicile situé rue de la Sapinière à Gesves. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se peut que M. COPIN circule à bord d’une Citröen C4 Spacetourer noire immatriculée 2-AEA-857.

Didier mesure environ 1m80 et est de corpulence moyenne. Il a de courts cheveux poivre et sel et des yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait un pull foncé, un pantalon en jean et des baskets couleur camel.

Si vous avez vu Didier COPIN ou son véhicule, ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Namur.