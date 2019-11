Glissement de terrain à Namur: les travaux de stabilisation et sécurisation sont terminés

Les travaux de stabilisation et sécurisation faisant suite au glissement de terrain survenu samedi dernier à Namur sont terminés, ont indiqué vendredi en fin de journée les autorités communales.

Initialement, la fin du chantier était prévue pour lundi prochain. La pose de roche et d'une paroi en béton afin de stabiliser le terrain a finalement été réalisée plus rapidement que prévu. Les derniers riverains concernés par l'évacuation, domiciliés aux numéros 22 et 24 de la rue Saint-Martin, pourront réintégrer leur habitation en fin de journée. La circulation rue Saint-Martin sera rétablie samedi dans la matinée.

Une nouvelle réunion est prévue lundi afin d'envisager la suite des opérations. "Nous envisageons notamment la réouverture du Tienne de Biches, emprunté par de nombreux piétons et sportifs", a précisé Pierre Bocca, chef de corps de la zone de secours NAGE. "Comme la Citadelle accueillera la coupe du monde de cyclo-cross le 22 décembre, il y a aussi lieu d'évaluer s'il est possible de réduire le périmètre de sécurité, tout en le sécurisant davantage. Le parcours ne passe pas par la zone concernée, mais ce serait préférable".