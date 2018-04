Grave accident de kayak à Dinant: un homme dans un état critique après s'être retourné avec son embarcation

Un homme a été victime d'un accident de kayak ce samedi en début d'après-midi alors qu'il se trouvait à hauteur de Pont-à-Lesse, dans l'entité de Dinant. Ses jours sont en danger, ont indiqué les secours de la zone Dinaphi.





Le kayak qu'il occupait avec son chien s'est retourné



Pour une raison encore indéterminée, le kayak qu'il occupait avec son chien s'est retourné. L'origine de l'incident demeure inconnue. "On ne sait pas s'il s'est cogné ou si c'est pour cause de noyade, mais ses jours sont en danger", ont précisé les secours. Les plongeurs de Dinant et deux autopompes se sont rendus sur place.