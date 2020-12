Grégory est valoriste: en quoi consiste cette mission très utile?

Depuis quelques jours, on compte 2 "espaces récup'" de plus dans les parcs à conteneurs de la Province de Namur. Signe que l'expérience pilote, lancée en mars 2019 au sein du recyparc de La Bruyère, fonctionne. Les 2 nouveaux espaces sont accessibles à Gembloux et Champion. Grégory est l’un des deux nouveaux agents engagés.

Ce service, initié par le Bureau économique de la Province avec la Ressourcerie namuroise, consiste à donner une seconde vie à certains objets amenés au recyparc, comme un objet de décoration, une poussette, un fauteuil, des cadres, des appareils électros, des outils de jardin, des jouets. L'objectif est d'optimaliser la gestion des encombrants au sein des recyparcs et d'encourager le réemploi.

Trois espaces de récup' à Namur

Au sein du recyparc de Champion, l'espace récup' est divisé en 2 : un container dans lequel sont placés des objets plus volumineux ou qui nécessitent une réparation. Ces derniers sont envoyés dans les ateliers de la Ressourcerie avant d'être vendus dans ses magasins. L'autre espace est accessible librement aux usagers du recyparc. Ils peuvent y reprendre ce qu'ils souhaitent évitant par ce geste que des objets, encore en bon état, ne partent trop vite au recyclage.

Dans la Province de Namur, on compte donc, à présent, 3 espaces de ce type. Trois agents valoristes ont été formés pendant 2 mois par la Ressourcerie Namuroise. Grégory est l’un d’entre eux, il a notamment pour mission de vérifier dans les coffres et remorques qui arrivent au recyparc si un objet, un outil ou un meuble ne mérite pas une seconde vie.

Les valoristes ont été engagés sous contrat article 60, soit sous convention d'insertion socio-professionnelle avec le CPAS. Un premier bilan sera réalisé à la fin de l'année prochaine. Le dispositif pourrait s'implanter dans d'autres recyparcs de la Province.

