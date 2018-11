Grève des ouvriers de l'usine Lhoist de Marche-les-Dames

"Grève depuis hier chez Lhoist à Marche-les-Dames. Installations à l’arrêt jusqu’à minimum mercredi", nous affirmait une dame via le bouton orange Alertez-nous ce vendredi après-midi. Jointe par téléphone, l'entreprise belge qui produit de la chaux et de la dolomie, une roche sédimentaire dont un gisement se situe le long de la Meuse à Marche-les-Dames, a confirmé l'arrêt de travail depuis hier. Il concerne les ouvriers uniquement. Leur délégation syndicale réclame une revalorisation salariale. "Les propositions de la direction n'ont pas rencontré l'assentiment de cette délégation et elle a décidé de débrayer", nous a indiqué la responsable communication de la firme dont la fondation remonte à la fin du XIXe siècle. Rappelant que la politique salariale de la société était avantageuse par rapport au secteur, elle a ajouté que le dialogue constructif constituait une tradition chez Lhoist et que la direction poursuivrait en ce sens. Un total de 194 personnes travaillent sur le site namurois, parmi lesquelles des ouvriers et des employés.