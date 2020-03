Accident sur l'E411 à Corroy-le-Grand: un camion citerne a percuté un véhicule de chantier, la chaussée fermée une bonne partie de la nuit

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé qu'un camion citerne s'est retrouvé sur le flanc, lundi après-midi sur l'autoroute E411 à Corroy-le-Grand.

Le camion a percuté un véhicule de chantier peu avant 15h00, avant de se coucher sur la voirie, à hauteur de la borne kilométrique 27 (sortie 11), dans le sens de circulation vers Bruxelles. L'autoroute a été fermée à la circulation et des déviations ont été mises en place. Il n'y a pas eu de blessé.

L'autoroute restera sans doute fermée une bonne partie de la nuit

"L’autoroute était toujours fermée vers 19h30 et elle le restera sans doute une bonne partie de la nuit", a indiqué notre journaliste sur place Christophe Clément. "La citerne du camion a laissé échapper une petite quantité d’acide. Une fuite rapidement maîtrisée mais il va falloir à présent pompier la trentaine de milliers de litre d’acide qu’il reste dans la citerne et ensuite la transférer dans une autre véhicule. Les pompiers sont équipés de combinaisons spéciales et ils attendent l’intervention d’une entreprise privée pour réaliser ces opérations qui pourraient durer jusqu’à 4h30 du matin. Le gouverneur de la province du Brabant wallon espère dégager l’autoroute qui mène à la capitale pour l’arrivée des premiers navetteurs demain matin. On a compté jusqu’à 10 km de files cet après-midi"

