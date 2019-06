Gros coup de filet de la police namuroise: quatre Français impliqués dans une vaste affaire de vols de cartes bancaires arrêtés

Quatre Français originaires de Marseille, sous mandat d'arrêt européen, ont été interceptés par la police judiciaire fédérale de Namur dans une vaste affaire de vols de cartes bancaires et escroqueries, rapportent les titres Sudpresse vendredi. Plus de 200 victimes en Wallonie et à Bruxelles sont recensées. Le Parquet de Namur confirme qu'il y a "quatre détenus français" dans un dossier avec "plusieurs dizaines de victimes". Selon le quotidien, c'est un travail de longue haleine des enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Namur qui a mené à l'interpellation de ces membres d'un gang aux ramifications internationales.

L'enquête a commencé au début de l'année 2018 après que de nombreuses plaintes soient arrivées au sein de diverses zones de police locales. Les malfrats volaient les cartes de banque de personnes âgées pour ensuite vider leurs comptes. Les suspects avaient initialement sévi sur Marseille et dans sa région avant de remonter la France et de partir vers le Luxembourg et ensuite la Belgique.



Photo d'un des 4 suspects