Incendie à Mariembourg: une trentaine de pompiers et une pompe spéciale déployés

Un incendie s'est déclaré ce vendredi après-midi à Mariembourg. "Grosse explosion. La route est fermée. Les pompiers et policiers sont sur place", nous a indiqué un témoin via le bouton orange Alertez-nous.

Contacté par nos soins, un porte-parole de la zone de secours Dinaphi confirme. Le feu s'est déclaré dans une menuiserie située dans le zoning industriel, chaussée de Roly. "Dans le bâtiment, il y a beaucoup de produits du style vernis, dissolvants, peinture, etc. La zone a donc envoyé un gros déploiement incendie venu des casernes de Couvin et de Philippeville", a précisé le porte-parole. Une pompe HFS a également été envoyée. "C'est une pompe sur un semi-remorque qui permet de pomper de l'eau dans un cours d'eau ou dans un lac, avec un gros débit et sur une très longue distance", a-t-il précisé. Au total, une trentaine de pompiers ont été déployés. La zone de secours Hainaut-Est est également intervenue en renfort.

Peu avant 17H, aucun blessé n'était à déplorer et les pompiers étaient en train de maîtriser l'incendie. Une enquête devra déterminer les causes du feu.