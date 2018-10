Havelange: deux hangars de poulets en feu

Un incendie s'est déclaré dans un poulailler de Verlée (Havelange), lundi vers 12h30. Le feu s'est propagé à un deuxième hangar, a indiqué le porte parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen.



Les pompiers de Ciney avec des renforts de Marche-en-Famenne et de Rochefort se sont rendus sur place. "Le premier hangar était totalement en feu. Avec le vent et les conditions de fumées, ils n'ont pu empêcher la propagation de l'incendie à un second poulailler. Ce dernier était moins embrasé mais devra néanmoins être détruit", a encore précisé Gilles Boonen. Selon les premiers éléments, il n'y avait aucun animal à l'intérieur des poulaillers. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.



Une voiture stationnée à proximité a également été détériorée, rapporte notre journaliste sur place Vincent Jamoulle.