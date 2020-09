Hemptinne: un mort et des enfants blessés suite à un accident dans un carrefour dangereux

Un automobiliste né en 1978 a perdu la vie mardi soir à la suite d'une collision avec un autre véhicule à Hemptinne, dans la commune de Fernelmont, indique mercredi le parquet de Namur. Trois enfants qui se trouvaient à bord de sa voiture et l'autre conducteur impliqué dans l'accident ont également été blessés.

L'accident s'est produit vers 19h00 au carrefour entre la N924 et N984, un endroit très accidentogène. Le véhicule de la victime venait de Wasseiges et se dirigeait vers Hanret. Selon les premières constatations, l'autre conducteur lui a refusé la priorité de droite. Les enfants à bord étaient les fils du défunt et le fils d'une voisine.

Deux d'entre eux ont été grièvement blessés et héliportés en vue d'être hospitalisés à Liège. Le troisième, plus légèrement blessé, a été transporté au CHR de Namur, tout comme le conducteur de l'autre véhicule, blessé aux membres inférieurs. Aucun témoin n'était présent mais des auditions vont être réalisées, a encore précisé le parquet.